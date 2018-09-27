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حوادث

ضبط شخص لقيامه بتزوير الوثائق الرسمية بالجيزة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:45 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
أ ش أ
نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، تنسيقا مع البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام (حاصل على دبلوم -38 سنة - مُقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بطباعة إيصالات مزورة مُذيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات مختلفة، وترويج تلك الإيصالات المزورة عقب إصطناعها، على المواطنين راغبي استخدامها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه.. وبحوزته ( 130 بصمة مجسمة لخاتم شعار الجمهورية، و12 تصريحا مؤقتا ممهورا بخاتم شعار الجمهورية، و28 إيصال سحب تراخيص خالي البيانات، وإيصال سحب تراخيص مدون به بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأوراق والوثائق الرسمية المزورة.

واعترف المتهم بترويج المضبوطات على المواطنين من راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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