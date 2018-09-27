ياسمين فؤاد: تفعيل دور الشباب للاشتراك في رصد المشكلات البيئية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر لبدء أنشطة الجامعة لتنمية البيئة لمدينة 6 أكتوبر بمنطقتيها السكنية والصناعية وحشد طاقات شباب الجامعة في مجال رفع الوعي البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبدء في خطوات تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.



وأكدت فؤاد خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة الحالية تقوم على انتهاج طرق مختلفة للنهوض بالعمل البيئي ومنها المبادرة بالتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيين وهم الشباب والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي للتواجد في المجلس الأعلى للجامعات لبحث سبل دمج البعد البيئي في المنظومة الجامعية، وامكانية تشكيل مجلس لنواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتبادل الأفكار والرؤى والعمل على وضع برنامج وخطة عمل محددة لتفعيل دور الجامعات في العمل البيئي.



وأشارت إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الكليات والتخصصات المختلفة وتدريبهم على كيفية دمج البعد البيئي وايجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال تخصصاتهم ومشروعات تخرج الطلاب ودعم المشروعات القابلة للتطبيق، وأشادت بفكرة حراس البيئة التي طرحها مجلس شئون البيئة بجامعة 6 اكتوبر ودورها في نشر الوعي البيئي بين الطلاب وامكانية تعميمها في الجامعات.



وأوضحت أن الوزارة لن تكتفي بالاهتمام باشراك الشباب من خلال الجامعات فقط، حيث تدرس الوزارة حاليا امكانية اتاحة فترات تدريبية للشباب للعمل في الوزارة والانخراط في العمل البيئي عن قرب، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في الاشتراك في رصد المشكلات البيئية مستشهدة بما قام به فريق من الشباب باطلاق تطبيق على الانترنت لرصد المشكلات البيئية وايصالها للمسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ودور مثل تلك الأفكار في اثراء العمل وخلق تفاعلية بين المواطن والوزارة وإدراكه أنه شريك في تغيير الواقع.



وطالبت الوزيرة مجلس الجامعة خلال الاجتماع بتشجيع شباب الجامعة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنها فرصة عظيمة لهم للتعرف على أبعاد قضية التنوع البيولوجي وأهميتها لاستمرار الحياة على الكوكب، والاطلاع على ما ستقدمه مصر من دعم للاتفاقية خلال رئاستها لها على مدار عامين، كما ستتيح لهم الاحتكاك بشباب من أماكن مختلفة من العالم والتعرف على تجاربهم في العمل البيئي، مما يساعد على زيادة شعورهم بالانتماء لبلادهم وأهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.