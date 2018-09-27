ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ياسمين فؤاد: تفعيل دور الشباب للاشتراك في رصد المشكلات البيئية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:51 م
صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة
حنان توفيق
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر لبدء أنشطة الجامعة لتنمية البيئة لمدينة 6 أكتوبر بمنطقتيها السكنية والصناعية وحشد طاقات شباب الجامعة في مجال رفع الوعي البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبدء في خطوات تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.

وأكدت فؤاد خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة الحالية تقوم على انتهاج طرق مختلفة للنهوض بالعمل البيئي ومنها المبادرة بالتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيين وهم الشباب والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي للتواجد في المجلس الأعلى للجامعات لبحث سبل دمج البعد البيئي في المنظومة الجامعية، وامكانية تشكيل مجلس لنواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتبادل الأفكار والرؤى والعمل على وضع برنامج وخطة عمل محددة لتفعيل دور الجامعات في العمل البيئي.

وأشارت إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الكليات والتخصصات المختلفة وتدريبهم على كيفية دمج البعد البيئي وايجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال تخصصاتهم ومشروعات تخرج الطلاب ودعم المشروعات القابلة للتطبيق، وأشادت بفكرة حراس البيئة التي طرحها مجلس شئون البيئة بجامعة 6 اكتوبر ودورها في نشر الوعي البيئي بين الطلاب وامكانية تعميمها في الجامعات.

وأوضحت أن الوزارة لن تكتفي بالاهتمام باشراك الشباب من خلال الجامعات فقط، حيث تدرس الوزارة حاليا امكانية اتاحة فترات تدريبية للشباب للعمل في الوزارة والانخراط في العمل البيئي عن قرب، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في الاشتراك في رصد المشكلات البيئية مستشهدة بما قام به فريق من الشباب باطلاق تطبيق على الانترنت لرصد المشكلات البيئية وايصالها للمسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ودور مثل تلك الأفكار في اثراء العمل وخلق تفاعلية بين المواطن والوزارة وإدراكه أنه شريك في تغيير الواقع.

وطالبت الوزيرة مجلس الجامعة خلال الاجتماع بتشجيع شباب الجامعة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنها فرصة عظيمة لهم للتعرف على أبعاد قضية التنوع البيولوجي وأهميتها لاستمرار الحياة على الكوكب، والاطلاع على ما ستقدمه مصر من دعم للاتفاقية خلال رئاستها لها على مدار عامين، كما ستتيح لهم الاحتكاك بشباب من أماكن مختلفة من العالم والتعرف على تجاربهم في العمل البيئي، مما يساعد على زيادة شعورهم بالانتماء لبلادهم وأهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة ترد على المصريين بالخارج حول توفير وحدات سكنية.. فيديو

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

تعرّف على اللجنة القضائية المشرفة على عمومية الأهلي غير العادية

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة مناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات للقضاء على التهابات المعدة

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

أبوشقة: السيسي حقق الاستقرار الأمني.. ويسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

أول تعليق لـ الحضري بعد صعود الإسماعيلي لدور الـ 16 فى بطولة كأس زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

فيديو

هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب
سفير مصر بطوكيو: اليابان لعبت دورا كبيرا في تمويل المتحف المصري الكبير
دبلوماسي: السيسي كشف عن ميزة تجذب المستثمرين لمصر.. فيديو
جيسي العاصي: الأعمال الفنية تجعل البلطجي شخصية محبوبة
حسين هريدى: يجب تحصين الشعب المصرى من الإخوان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟