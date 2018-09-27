رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا عن مواجهة الزمالك لنظيره الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواجهة الاتحاد السعودي في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين.



وسيخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر المقبل، بينما يخوض فريق القلعة البيضاء مباراة اتحاد جدة في 6 نوفمبر المقبل.



ونشر الاتحاد السعودي في بيانه: "مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الزمالك والاتحاد في القاهرة في السادس من نوفمبر المقبل".



