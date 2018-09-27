رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا عن مواجهة الزمالك لنظيره الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواجهة الاتحاد السعودي في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر المقبل، بينما يخوض فريق القلعة البيضاء مباراة اتحاد جدة في 6 نوفمبر المقبل.
ونشر الاتحاد السعودي في بيانه: "مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الزمالك والاتحاد في القاهرة في السادس من نوفمبر المقبل".
وسيخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر المقبل، بينما يخوض فريق القلعة البيضاء مباراة اتحاد جدة في 6 نوفمبر المقبل.
ونشر الاتحاد السعودي في بيانه: "مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الزمالك والاتحاد في القاهرة في السادس من نوفمبر المقبل".