أبو الغيط: مصر لديها مسئولية كبيرة في المنطقة.. فيديو

قال أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن مصر رمانة الميزان فى المنطقة وتحقيق الإستقرار بها، وتقود حل مشكلات القضايا الإقليمية المحيطة، وبها قوات مسلحة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية.



واضاف "أبو الغيط" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" ، أنه التقى بقادة الدول لمناقشة الأفكار حول القضايا المختلفة والرد على الاستفسارات المختلفة وبالتالي هذه اللقاءات تخدم رسالة تنقل أو تتلقى ردا حول قضية بعينها.



ولفت إلى أنه فى لقائه مع ممثلة حقوق الإنسان شدد على ضرورة إعمال العقل وفهم المناخ والظروف التى تعمل فيها الدول، والنظر فى كل الجوانب قبل الحكم على أى دولة.



وأشار إلى أن القمة العربية الأوروبية المزمع انعقادها لم يتم تحديد موعدها بعد ولكن قد تكون في شهر فبراير.