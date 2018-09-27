ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محللة سياسية: دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة هالة مصطفى المحللة السياسية، إن مصر لديها رؤية وسياسة واضحة في محاربة الإرهاب.

وأضافت هالة مصطفى خلال استضافتها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الدول الغربية تتكلم فقط عن مواجهة الارهاب الذى يهدد أمنها فقط، موضحة أن هذه الدول لا تساند مصر فى مواجهتها ضد الجماعات الارهابية لانها توظف هذه الجماعات سياسيا.

وأوضحت هالة مصطفى أن دول العالم تدعم الجماعات الارهابية أثناء الحرب الباردة، ثم بعد ذلك دعمت الولايات المتحدة الجماعات الارهابية بأفغانستان، للقضاء على الحكومة الشيوعية والاتحاد السوفيتي آنذاك.

ترشيحاتنا

وكيل تعليم الدقهلية يحيل المتورطين في واقعة ضرب طلاب مدرسة بلقاس للتحقيق

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

أبو الغيط : الدولة السورية استعادت السيطرة على 70% من أراضيها .. فيديو

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

مالك نادي فولهام يشتري ملعب ويمبلي بمبلغ خيالي.. ونجم إنجليزي: صفقة سخيفة

جمهور الزمالك ينتفض بعد هاشتاج الأهلي فوق الجميع

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

الأهلي يضرب النجمة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس زايد .. فيديو

ضباط مديرية أمن القاهرة يسددون المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

دبلوماسى سابق يوضح عوامل تفحش ظاهرة الإرهاب..فيديو
تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر.. فيديو
أبوشقة: السيسي حقق الاستقرار الأمني.. ويسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
محللة سياسية: دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب
أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟