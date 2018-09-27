محللة سياسية: دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

قالت الدكتورة هالة مصطفى المحللة السياسية، إن مصر لديها رؤية وسياسة واضحة في محاربة الإرهاب.



وأضافت هالة مصطفى خلال استضافتها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الدول الغربية تتكلم فقط عن مواجهة الارهاب الذى يهدد أمنها فقط، موضحة أن هذه الدول لا تساند مصر فى مواجهتها ضد الجماعات الارهابية لانها توظف هذه الجماعات سياسيا.



وأوضحت هالة مصطفى أن دول العالم تدعم الجماعات الارهابية أثناء الحرب الباردة، ثم بعد ذلك دعمت الولايات المتحدة الجماعات الارهابية بأفغانستان، للقضاء على الحكومة الشيوعية والاتحاد السوفيتي آنذاك.