الخارجية تنشر صور بدء الاجتماع الوزاري لدعم الأونروا

نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور بدء مباحثات الاجتماع الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".



وعلق "أبو زيد" على الصور، قائلا: "‏وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك"



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى بيان مصر أمام الجمعية في دورتها الـ 73، وتناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.