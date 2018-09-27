ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الخارجية تنشر صور بدء الاجتماع الوزاري لدعم الأونروا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور بدء مباحثات الاجتماع الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وعلق "أبو زيد" على الصور، قائلا: "‏وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك"

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى بيان مصر أمام الجمعية في دورتها الـ 73، وتناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.
الخارجية تنشر صور بدء الاجتماع الوزاري لدعم الأونروا

ترشيحاتنا

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

وزير الرياضة: لن نتعرض لأي ضرر بسبب مصير أجيري

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورته وهو طفل مع والده

البديل محمد شريف يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى النجمة.. فيديو

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

دبلوماسى سابق يوضح عوامل تفحش ظاهرة الإرهاب..فيديو
تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر.. فيديو
أبوشقة: السيسي حقق الاستقرار الأمني.. ويسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
محللة سياسية: دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب
أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟