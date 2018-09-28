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انطلاق أولى زيارات مبادرة مصر المحبة لـ المرأة الوفدية..غدا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:00 ص
الدكتورة منال العبسى
الدكتورة منال العبسى رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد
معتز الخصوصى
أعلنت اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد برئاسة الدكتورة منال العبسى، عن إنطلاق أولي زيارات مبادرة «مصر المحبة»، غد السبت، والتي تستهدف دعم رحلة ومسار العائلة المقدسة فى مصر.

وقالت الدكتورة منال العبسى، فى تصريحات لها نستهدف من خلال تلك المبادرة دعم رحلة مسار رحلة العائلة المقدسة، وكذلك نشر المحبة والسلام والتسامح في العلم كله، وان مصر التى تباركت واحتضنت العائلة المقدسة كانت ولا تزال منارة الامن والمحبة والسلام، مستشهدة ببعض رسائل الانجيل في عيد دخول المسيح منها " يكون مذبحا للرب فى وسط أرض مصر وعمود الرب عند تخومها"،مضيفة، من الرسائل التى نقرأها من النظر لمسار العائلة المقدسة الاهتمام بالأسرة والأطفال فالعذراء كانت تحمل رضيعها ويوسف النجار يوليه رعايته ونرى فى المسار مسألة اهتمام الدولة به رغم الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها.

وتابعت رئيس اللجنة النوعية للمرأة قائلة: لما كان ذلك وكان من واجب حزب الوفد بيت الامة وخاصة اللجنة النوعية للمرأة والطفل التى اتشرف برئاستها اطلاق مبادرتها برعاية مسار العائلة المقدسة وخاصة بعد اعتماده كأحد مزارات وأركان الحج لمليار ونصف المليار من المسيحيين، لذلك رأينا ان نبدأ من كنيسة الذهب من شجرة مقدسة استظلت بها السيدة العذراء وبئر ماء نبع من تحت اقدام السيد المسيح عليه السلام ومن مغارة قضت فيها ليلتها وتعبدت فيها العذراء بكنيسة العائلة المقدسة ولنشاهد ويشاهد العالم البركات والروائع والعجائب.

واستطردت : نهدف أيضا من خلال المبادرة نشر صورة ايجابية عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر وما تتمتع به من الأمن والأمان ونشر الرسائل التى تحويها الرحلة، مشيرة الي أن اللجنة ستقوم بزيارة كافة أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأكدت «العبسي» أن لجنة المرأة بالحزب تتلقي دعما كبيرا من قبل المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الذي يقف بكل قوة خلف الأنشطة التي يتم تنظيمها، ويمد لها يد العون لنجاحها، لافته إلي انه دائما ما يشدد علي ضرورة تفعيل المبادرات والانشطة التي تخدم المجتمع بشكل ايجابي.

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