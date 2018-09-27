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مرأة

إظهار جمال الجسم ونحته بتقنية علاجية غير متوقعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:10 م
نحت الجسم
نحت الجسم
ريهام قدري
قال الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام إن الجراحات التجميلية للجسم تعتبر فن فى المقام الأول لإظهار الجمال، بجانب كونها علاجية كمثل الذى يحدث فى نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد وخاصة أن نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد هو أحدث ماتوصل إليه طب التجميل.

وقال الدكتور محمد عماد الدين أن هذه الإجراء يتم بتقنية الفيزر ويسمى رباعي الأبعاد حيث يستخدم الطول والعرض والعمق، والحركة الديناميكية. مما يجعل عملية شفط وتوزيع الدهون تنعكس بشكل واضح و طبيعي علي عضلات الجسم.

وأضاف الدكتور محمد عماد أن نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد هو إجراء دقيق جدا, يأخذ في الأعتبار كل معطيات الجسم, تشمل العمر والجنس ونوع الجسم، وحركة العضلات، وتوقع فقدان الوزن، وعلامات ما بعد الحمل أو الندبات السابقة .

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن من مميزات نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد انه يعالج مظهر الجسم المصطنع الغير طبيعي , حيث يأخذ في الاعتبار شكل العضلات في حالة الحركة وليس فقط في حالة السكون لضمان شكل جسم متناسق و طبيعي.

واشار عماد الدين إلى أن نحت الجسم هي الطريقة الأحدث لخفض مستوي الدهون في الجسم, و إعادة تشكيل و تناسق منحنيات وعضلات الجسم الطبيعية لأنه يعيد توزيع الدهون في الجسم للوصول إلي الشكل المطلوب على عكس تقنيات شفط الدهون السابقة.

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