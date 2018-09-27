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تعليم

تفعيل الربط بين المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة بالقليوبية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور أشرف سرج، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل للتربية المسرحية، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصادرة أثناء فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس المنعقد بجامعة القاهرة والمتضمنة إتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة لتنفيذ تكليفات الرئيس بهذا الشأن لإتاحة الفرصة للشباب لإطلاق طاقاتهم وملكاتهم الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية على ملاعب ومسارح وقاعات الأنشطة والمكتبات بقصور الثقافة ومراكز الشباب بجميع أنحاء المحافظة

وأضاف نثمن تلك المبادرة الرئاسية التي تأتى تزامنا أيضا مع إطلاق الرئيس لعام 2019 عاما للتعليم وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد

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