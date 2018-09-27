القومي لحقوق الانسان يختتم دورته التدريبية حول الآليات الدولية

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورشة العمل التدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد تقارير هيئات المعاهدات والتي استمرت لمدة 5 أيام.



وشارك في الورشة 35 باحثا من المجالس الوطنيه ( حقوق الانسان ، المرأة ، الطفولة والأمومة ،الاعاقة ) ومنظمات المجتمع المدني.



وأكد ياسر عبد العزيز عضو المجلس في ختام الدورة التدريبية أن المجلس من أولويات عمله رفع قدرات الباحثين بالمجلس والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء الأعمال المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية.



فيما أعربت اليونا الكسندر المسئوله بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف عن اهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان فيما يخص بناء القدرات للباحثين بالمجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.



وأكد المشاركون في الدورة علي أهمية تلك الدورات التي تساهم في تنمية مهارتهم وتأديه أعمالهم بالشكل المطلوب ومعرفة الآليات الدولية لحقوق الانسان ومنهجية وفنية وموضوعية التقارير الواردة في هذا الشأن.



وشملت الدورة التدريبية عدة موضوعات منها إستعراض النظام الدولي لحقوق الإنسان ، وظائف هيئات المعاهدات، إستعراض الهياكل الحكومة للتفاعل مع آليات حقوق الإنسان ، الوظائف الرئيسية بالآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة ، مزايا تقديم التقارير ، تقرير الدولة الطرف في المعاهدة ، دورة وإجراءات تقديم التقرير.

