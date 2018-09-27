دبلوماسي: السيسي كشف عن ميزة تجذب المستثمرين لمصر.. فيديو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة مؤسسة لفكرة مجموعة دول الـ 77 والصين، منوهًا الى أن عدد دول المجموعة ارتفع الى 130 دولة تقريبًا حاليا.



وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي قدم عرضا جيدا عن مصر خلال كلمته عن المجموعة.



وأضاف أن هناك ميزة أشار إليها الرئيس السيسي خلال كلمته أن مصر لم تعد سوق الـ 100 مليون، بل أصبحت سوق 1400 مليون، والسوق التي يستطيع المستثمر الدخول فيها بدون جمارك، وهو عامل جذب كبير للمستثمرين.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسئولين الأمميين.