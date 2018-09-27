شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

قال مصطفي مجدي شقيق الموظف الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر نتيجة إهمال طبي أن شقيقه تعرض لحادث سيارة انتقل بعدها إلي المستشفي على قدميه وبعد إجراء الأشعات والتحاليل، تبين أنه مصاب بكسر بمفصل اليد اليسرى ، وشرخ فى أحد الأصابع، وقال الأطباء أنه سيتم إجراء عملية بسيطة تستغرق 15 دقيقة صباح اليوم التالي لتركيب شريحة فى كف اليد.





وأضاف مصطفي مجدي أن شقيقه أحمد مجدي كان يمشي ويتحدث معهم بشكل طبيعي ودخل غرفة العمليات ماشيا على قدميه، فى الساعة الثامنة والنصف صباحا، واستمرت العملية التي من المفترض أن تستغرق 15 دقيقة حوالي 4 ساعات، وخرج الأطباء دون أن يقوموا باستكمال الجراحة وتركيب الشريحة، وعندما قمنا بسؤالهم أخبرونا أن شقيقي حدث له هبوط فى القلب أثناء الجراحة، ولكننا علمنا أن طبيب التخدير أعطاه جرعة بنج زيادة وتوقف القلب داخل غرفة العمليات، ولم يستطيعوا استكمال الجراحة .





ويستكمل مصطفي .. خرج شقيقي فى حالة غيبوبة كاملة ووضعوه على الأجهزة جثة هامدة، أو بمعني أصح ميت إكلينيكا، وأخبرنا دكتور التخدير الذي دخل الجراحة أنه لم يكن يعلم أن شقيقي مصاب بحساسية الصدر، رغم أننا ابلغناهم بذلك .





ظل شقيقي فى حالة غيبوبة لمدة 4 أيام على الأجهزة، وفي صباح اليوم الخميس أخبرونا بأنه توفي، كانوا حطينه على الأجهزة وهو ميت، دخل إيده مكسورة وخرج ميت، حتي الآن لا نستطيع تصديق ما حدث، كابوس مفزع، وإهمال وجريمة ارتكبها المستشفي الخاص وأطباؤه غير المسئولين، وفى النهاية كتبت إدارة المستشفي في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هبوط فى القلب لإبعاد المسئولية عنهم تماما.





واستكمل مصطفي مجدي أنهم قاموا بتحرير بلاغ فى قسم الشرطة ضد المستشفي والأطباء الذين دخلوا غرفة العمليات، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.





وأوضح أن شقيقه أحمد متزوج ولديه طفلان أدم 4 سنوات وناريمان 3 سنوات، قائلا : «دول لا يمكن يكونوا أطباء .. يتموا طفلين مالهمش أي ذنب .. حرام .. مش هنسيب حقه» .





يذكر أن أحمد مجدي يعمل بإحدي الجهات الحكومية المتعاقدة مع المستشفي لعلاج موظفيها، الأمر الذي جعل أصدقاء الضحية في العمل يتجمهرون أمام المستشفي ويغلقون أبوابه مطالبين بالتحقيق فى الواقعة، حتي وصلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، كما حضر صاحب المستشفي وأكد فى حديثه معهم أن ما حدث خطأ طبي وقام بإيقاف الطاقم الذي قام بالجراحة عن العمل وأحالهم للتحقيق .. فيما قام أصدقاء الضحية بتحرير بلاغ بالواقعة متهمين إدارة المستشفي وصاحبها والأطباء الذين اجروا الجراحة بالإهمال والتسبب فى وفاة شخص دخل للعلاج من كسر فى اليد.



