محمد موسى: برنامج الإصلاح يجعل مصر نمرا اقتصاديا أفريقيا..فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة، سيجعل مصر نمرا اقتصاديا أفريقيا هاما، مضيفًا أن الرئيس السيسي يصلح من اقتصاد البلد.



وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، اليوم الخميس، إلى أن الجميع يتحمل تبعات النظام الاقتصادي من أجل تحقيق مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن مصر تتباحث مع الشركاء من أجل جذب استثمارات جديدة.



وأضاف قائلا: "مصر ماشية بخطى هائلة، متصدروش الإحباط، وأنا ماليش في الطبل والزمر، والأمور مش هتتصلح في يوم وليلة".