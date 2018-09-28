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برلمان

المحافظين يطالب الحكومة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:00 ص
رشدي العجوز، نائب
رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية
معتز الخصوصى
قال رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن التحسن الاقتصادي لمصر، يدعو للتفاؤل، ويسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة بضرورة التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.

وأوضح العجوز، في تصريحات صحفية له، أن التقرير أشار إلى انخفاض نسبة التضخم في مصر مع نهاية العام الجاري، هو أمر جيد وبالتالي سيعود بالإيجاب علي المواطن في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ.

وبشأن ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خطاب الرئيس الأمريكي ترامب أمس، طالب العجوز، مجلس الوزراء، بالإعلان عن خطتها لمواجهة العجز في ارتفاع الأسعار وخاصة أن الحكومة وضعت حد في الموزانة العامة تحسبا لارتفاع الأسعار النفط كان 67 دولار، في حين أنه ارتفع 82 دولار، وهو ما يتطلب توفير موارد اقتصادية لسد العجز نحو ذلك.

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