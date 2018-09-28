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سماع للإنشاد الديني يؤكد على التواصل الإنساني بين الشعوب.. الدورة الـ11 ترسل رسالة سلام للعالم من القاهرة.. 17 دولة في الفعاليات.. وكورال الكنيسة ترنم لأول مرة.. الغيطانى وصفه بـ الكشافة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
سماع في دورته الحادية عشر يجوب 7 أماكن
فرق تنتج معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب

انتصار عبد الفتاح:
الجمهور هو الراعى الحقيقى لأى مهرجان وعمل فنى
نسعى لتقديم رسالة للعالم وليس لمهرجان فنى فقط

على أنغام الموسيقي الممزوجة بالحب والأمان يبعث مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الحادية عشرة ، التي انطلقت السبت الماضي على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، رسالة سلام إلى العالم تؤكد على التواصل الإنسانى بين الشعوب، من خلال الدول العربية والأجنبية من قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا، المشاركة في فعالياته.

ويقدم المهرجان من خلال الورشة الدولية الأولى التى يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان حوار فنى بديع تخرج منه معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب.

يجوب مهرجان سماع عقب إفتتاحه 7 أماكن وهم قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان وميدان روكسي، وتستمر فعالياته حتي التاسع والعشرون من الشهر الجاري.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس مهرجان سماع الدولي، إن المهرجان دشن منذ 11 عامًا وأصبحت له جماهيرية كبيرة جدًا، وجمهور من جميع الدول العربية، لافتًا إلى أن المهرجان يؤكد في رسالته على المحبة والسلام والتسامح.

وأضاف مؤسس مهرجان سماع، أنه يشارك هذا العام 17 دولة لتقديم العروض والإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ11 عامًا شاركت أكثر من 170 دولة على مستوى العالم من مختلف الثقافات، مؤكدًا أن المهرجان له مكانة كبيرة ويعتبر وطن بلا حدود.

وأوضح أنه يحاول تقديم رسالة للعالم وليس تقديم مهرجان فنى فقط، مشيرا إلى أنه يعتبر الجمهور هو الراعى الحقيقى لأى مهرجان وعمل فنى، وأنه يحاول من خلال المهرجانات الدولية التى يشارك فيها أو يشرف على تنظيمها مثل مهرجانى الطبول وسماع أن يصدر المنتج الفنى المصرى إلى العالم، وتقديم وتسويق الفنون التراثية المصرية بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن الإبداع هو القائد الحقيقى.

وأشار إلى أنه يحاول استكشاف المواهب فى جميع المحافظات، لأنه فى الأساس ابن الثقافة الجماهيرية، حتى أن الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى وصفه بـ"الكشافة"، وتحدث عنه فى عدد من دراساته.

ويشارك في المهرجان لاول مرة فريق كورال "الكنيسة ترنم" أول كورال للكنيسة الإنجيلية معربين عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، و اعتبروها فرصة لتحسين الثقافة، و الاطلاع علي الآخر و التأكيد أن مصر بلد يتحد بها المسلمين مع المسيحيين، وتعتبر الدكتورة إيناس عبدالدايم، هي الرئيس الشرفي للدورة الحادية عشر للمهرجان، و"الكونغو برازافيل"، هي ضيف شرف الدورة.

المهرجان يتلقى رعاية من وزارتى الثقافة والسياحة، وساعدت الأخيرة بتوفر مكانين يستضيفان عروض للمهرجان بجانب الدعاية، ومن قطاعات وزارة الثقافة، يشارك صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة.

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