البنك المركزي يخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.. وخبراء: التثبيت يلائم المعطيات الاقتصادية للمرحلة الراهنة.. والقرار يسهم فى السيطرة على التضخم

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
معدلات التضخم المحلي محدودة وآمنة
استقرار النمو في الربع الثاني عند 5.4%
خبيرة:
معدلات التضخم المحلي محدودة وآمنة
استقرار النمو في الربع الثاني عند 5.4%
خبيرة:
القرار يراعي تحديات الساحة الدولية والسيطرة علي التضخم
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الرابعة علي التوالي، خلال العام الجاري، ليصل العائد علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 16.75 و 17.75%.
وذكر تقرير صادر عن البنك منذ قليل أن سعر العمليات الرئيسية و الائتمان والخصم تم تثبيتهما عند 17.25%.
وأوضح البنك المركزي، أنه كان من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم السنوي العام عند 14.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 11.4% في مايو من نفس العام، بالرغم من تراجع المعدل السنوي الاساسي للتضخم عند 8.5% خلال يوليو الماضي و ارتفاعه لـ8.8% في أغسطس من نفس العام.
واستقر معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري ليسحل 5.4% مقارنة بالربع السابق له مدعوما بصافي اساسي للطلب الخارجي للاستثمار المحلي وهو ما ساهم في خض نسبة البطالة في الربع الثاني عند 9.9% ليسجل ادني مستوي له منذ نهاية 2010.
ورغم اتجاه غالبية توقعات خبراء الاقتصاد نحو اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في مواجهة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية ولاسيما ارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الناشئة، إلا أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة منوها أن التضخم المحلي محدود وفي الحدود الآمنة وأن القرار مناسبا في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة.
أكد البنك المركزي المصري، إن اقتصاديات الدول الناشئة تعاني من تحديات نظرا لتقييد الأوضاع المالية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية.
وذكر تقرير صادر عن البنك علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية، أن التضخم المحلي محدود، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الي تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
وأشار البنك إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، يعد مناسبا في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو قبل الماضي و المحددة بـ13% في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري و بمعدلات احادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وأكد البنك أن اللجنة مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من جانبها، ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إجراء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، مؤكدة انها خطوة مهمة و تلائم المرحلة الراهنة.
وأضافت "شلبي" في تصريحات لـ صدي البلد، ان قرار البنك المركزي يراعي دوما التحديات التي تشهدها الساحة الدولية علي الصعيدين السياسي و الاقتصادي في ظل الحروب الاقتصادية بين الصين وتركيا واثرها علي الاسواق الناشئة و رفع سعر الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي.
وأوضحت أن البنك المركزي ملتزم بالسيطرة علي معدلات التضخم عند نسب آمنة، مؤكدة ان رفع سعر الفائدة قد يؤدي الي التأثير علي الاستثمار حتي وان كانت هناك استفادة للمودعين، لكنها ستكون ديونا واعباء علي الجهاز المصرفي سوف يسددها، بالاضافة لتكبد المستثمرين اعباء اسعار الفائدة علي القروض وهو ما يؤدي لرفع اسعار السلع والخدمات بصورة أكبر.
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الرابعة علي التوالي، خلال العام الجاري، ليصل العائد علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 16.75 و 17.75%.
وذكر تقرير صادر عن البنك منذ قليل أن سعر العمليات الرئيسية و الائتمان والخصم تم تثبيتهما عند 17.25%.
وأوضح البنك المركزي، أنه كان من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم السنوي العام عند 14.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 11.4% في مايو من نفس العام، بالرغم من تراجع المعدل السنوي الاساسي للتضخم عند 8.5% خلال يوليو الماضي و ارتفاعه لـ8.8% في أغسطس من نفس العام.
واستقر معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري ليسحل 5.4% مقارنة بالربع السابق له مدعوما بصافي اساسي للطلب الخارجي للاستثمار المحلي وهو ما ساهم في خض نسبة البطالة في الربع الثاني عند 9.9% ليسجل ادني مستوي له منذ نهاية 2010.
ورغم اتجاه غالبية توقعات خبراء الاقتصاد نحو اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في مواجهة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية ولاسيما ارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الناشئة، إلا أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة منوها أن التضخم المحلي محدود وفي الحدود الآمنة وأن القرار مناسبا في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة.
أكد البنك المركزي المصري، إن اقتصاديات الدول الناشئة تعاني من تحديات نظرا لتقييد الأوضاع المالية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية.
وذكر تقرير صادر عن البنك علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية، أن التضخم المحلي محدود، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الي تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
وأشار البنك إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، يعد مناسبا في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو قبل الماضي و المحددة بـ13% في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري و بمعدلات احادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وأكد البنك أن اللجنة مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من جانبها، ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إجراء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، مؤكدة انها خطوة مهمة و تلائم المرحلة الراهنة.
وأضافت "شلبي" في تصريحات لـ صدي البلد، ان قرار البنك المركزي يراعي دوما التحديات التي تشهدها الساحة الدولية علي الصعيدين السياسي و الاقتصادي في ظل الحروب الاقتصادية بين الصين وتركيا واثرها علي الاسواق الناشئة و رفع سعر الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي.
وأوضحت أن البنك المركزي ملتزم بالسيطرة علي معدلات التضخم عند نسب آمنة، مؤكدة ان رفع سعر الفائدة قد يؤدي الي التأثير علي الاستثمار حتي وان كانت هناك استفادة للمودعين، لكنها ستكون ديونا واعباء علي الجهاز المصرفي سوف يسددها، بالاضافة لتكبد المستثمرين اعباء اسعار الفائدة علي القروض وهو ما يؤدي لرفع اسعار السلع والخدمات بصورة أكبر.