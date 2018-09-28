منشور أزهري يشرح كيفية صرف منح ومكافآت الإمام الأكبر للعاملين

أصدر الأزهر الشريف، منشورا لجميع الإدارات المركزية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات لتوضيح كيفية صرف منح الإمام الأكبر للعاملين.



ونص المنشور، على التنبيه على المختصين بهذه الإدارات، بأنه فى حال إقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر منحة أو مكافأة للعاملين بالأزهر فعلى الإدارات المركزية للمناطق اتباع الآتي: ألا تصرف المنحة أو المكافأة للعاملين بديوان المنطقة إلا بعد تمام الصرف للعاملين بالمعاهد.



وأوضح المنشور، أن يكون الصرف خلال خمسة عشر يوما وتصرف المستحقات المالية لجميع المنتدبين فى أعمال الامتحانات فى المواعيد المقررة لها.