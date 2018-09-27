شاهد.. الاستعدادات النهائية من داخل خيمة التصويت على لائحة الأهلي

حرصت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بقيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، على متابعة الانتهاء من تجهيز الصناديق المخصصة للتصويت على اللائحة المقرر غدا الجمعة.



وتابعت اللجنة عملية ترقيم الصناديق البلاستيكية الشفافة، في إطار الحرص على خروج عملية التصويت بشكل حضاري يليق بمكانة النادي الأهلي وجمعيته العمومية.



وتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً بمقر النادي بالجزيرة.