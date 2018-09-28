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برلمان

أبوحامد: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن رؤية مصر تجاه الأمم المتحدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد أبو حامد بكلمة الرئيس السيىسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين بالامم المتحدة ، مشيرا إلى أنها كانت حاسمة وعبرت عن رؤية مصر تجاه الأمم المتحدة وتفعيل دورها وتركيزها على القضايا ذات الأولوية.

وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كلمة السيسى كشفت عن رؤية مصر تجاه المنطقة والقارة الأفريقية والعالم كله ، مؤكدا أنه ركز على أن صمام الأمان لمنطقتنا هو الحفاظ على استقرار الدول ، وأن هدم مؤسسات أى دولة سيسفر عنه مشاكل منها الهجرة غير الشرعية والعصابات الدولية.

كما أوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسى أكدت استعادة مصر لدورها الدولى مرة اخرى، الأمر الذى سيكون له انعكاس على توطيد علاقاتها الدولية خلال الفترة المقبلة.

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