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رياضة

ساسولو يفوز على سبال ويرتقي للمركز الثالث في الكالشيو..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
تمكن فريق ساسولو من تحقيق الفوز على سبال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "باولو موتزا" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

انتظر فريق ساسولو الي الدقيقة 59 من الشوط الثاني ليعلن تقدمه عبر كلود ادجيبونج، ليعود بعدها اليساندرو ماتري قبل لحظات من نهاية المباراة ليهدي فريقة نقاط الفوز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ساسولو الي 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإيطالي.

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