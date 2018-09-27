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رياضة

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
ريهام بكير
افتتح مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق المنشآت التي تم تطويرها في مركز شباب روض الفرج.

قام صبحي بجولة تفقدية في مركز الشباب والذي تبلغ مساحته ١٢٦٠٠ متر مربع حيث بدأ جولته بزيارة معرض فني لاندية التطوع وملعب خماسي وغرف خلع ملابس للرجال والسيدات بالاضافة الي صالات تايكوندو ورفع اثقال حمام السباحة وملعب متعدد لكرة السلة واليد والكرة الطائرة ومبني اداري.

حضر الافتتاح أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، اشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمهندس احمد عبد الموجود رئيس مجلس ادارة مركز شباب روض الفرج بالاضافة الي اعضاء مجلس الادارة.
أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج
أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج
أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج
أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج
أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

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أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

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