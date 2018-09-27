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ختام فعاليات بينالي الشباب العربي بزيارة للأهرامات وشارع المعز..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
اختتمت فعاليات بينالي الشباب العربي، بزيارة إلى معالم القاهرة الأثرية، فزار وفود الدول العربية أهرامات الجيزة، وشارع المعز، ومنطقة الحسين، والتقطوا الصور الجماعية التذكارية، في أجواء من البهجة.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح جدارية الشباب العربي، التي زيينت المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ «مدينة السلام»، معربا عن إعجابه وانبهاره بمواهب الشباب المشاركين في تصميم الجدارية.

وقالت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن بينالي الشباب العربي يهدف إلى التأكيد على الهوية العربية في مجال الفنون التشكيلية، وتبادل الخبرات من خلال المنافسة بين الشباب العربي، إلى جانب تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار.

وشارك في تصميم الجدارية من الدول العربية كل من فلسطين، لبنان، اليمن، الجزائر، المغرب، سلطنة عمان، الكويت، الصومال، وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية من مصر.
ختام فعاليات بينالي الشباب العربي بزيارة للأهرامات وشارع المعز..صور
ختام فعاليات بينالي الشباب العربي بزيارة للأهرامات وشارع المعز..صور
ختام فعاليات بينالي الشباب العربي بزيارة للأهرامات وشارع المعز..صور
ختام فعاليات بينالي الشباب العربي بزيارة للأهرامات وشارع المعز..صور

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