هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب

قالت الدكتورة هالة مصطفى المحللة السياسية، إن الولايات المتحدة تكون جادة في الحرب ضد الإرهاب إذا كان الإرهاب يهدد مصالحها ومواطنيها فقط .



وأكدت "مصطفى " خلال استضافتها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب، ولكن الولايات المتحدة ليست ترامب فقط، مشيرة إلى وجود العديد من المؤسسات المهمة صاحبة القرار مثل الكونجرس والمخابرات الأمريكية.



وأضافت"مصطفى" لا توجد نظرة موحدة داخل الولايات المتحدة تؤدى إلى اتخاذ قرار ضد الجماعات الإرهابية.

