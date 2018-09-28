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برلمان

نائب يطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار
معتز الخصوصى
طالب النائب رياض عبد الستار البرلمان بضرورة إصدار تشريعات تساهم فى توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيع الاستثمارات، خاصه بعد غلق الحكومة لفرص التعيينات فى المؤسسات الحكومية.

وأكد عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة يجب ان توفر البديل للشباب من خلال توفير فرص عملهم لهم فى القطاع الخاص، حتى يستطيعوا أن يحيوا حياة كريمة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر فى الفترة الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة مساعدة الحكومة للشباب من خلال منحهم قطع أراضى لزراعتها والاستفادة منها ، ومنحهم فقروض ميسرة ، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر تساعدهم فى حياتهم.

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