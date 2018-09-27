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حوادث

مقتل عامل مخبز خلال مشاجرة مع 2 آخرين بمدينة بني سويف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:31 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
محمد عبد الحليم
لقى عامل مخبز، مقتله، اليوم، داخل مخبز بلدي بمدينة بني سويف، إثر مشادة كلامية بينه وبين 2 آخرين، عقب محاولات بين الصلح بينهم داخل المخبز.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير لأمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف الجامعي باستقبال مشرحة المستشفى جثة لشخص يدعى "رجب محمد محمود"، 23 سنة، مقيم قرية الدوالطة، إثر طعنة نافذة من سلاح أبيض.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، إلى موقع الحادث، حيث تمكنوا من ضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة، وجار استجواب المتهمين للوقوف على أسباب المشاجرة وكيفية وقوعها.

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