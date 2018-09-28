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تعليم

برنامج تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.. السبت

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت إدارة التدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أنه سيتم بدء البرنامج التدريبى للاخصائى الاجتماعى تحت عنوان "تنمية مهارات الأخصائى الاجتماعى" السبت المقبل ولمدة أسبوعين على مرحلتين كل مرحلة تتكون من 50 أخصائى اجتماعى ويكون عدد المتدربين على مدار الأسبوعين 100 أخصائى اجتماعى.

وقالت آمال عبدالرحمن مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن برنامج الأسبوع الأول كالاتى: يوم السبت المقبل المحاضر عبدالعزيز الشربينى من الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف ويوم الأحد الموافق 30/9/2018م المحاضر سيد سعيد الشافعى، ويوم الاثنين الموافق 1/10/2018م المحاضر امال محمد ابو النصر، ويوم الثلاثاء الموافق 2/10/2018م المحاضر / على العليمى على ويوم الأربعاء الموافق 3/10/2018م المحاضر السيد أبو سمرة ويوم الخميس الموافق 4/10/2018م المحاضر إبراهيم صديق.

وأشارت مدير التدريب بالمنطقة الأزهرية أن مدة المحاضرة اليومية 4 ساعات وتجرى الدورة التدريبية تحت رعاية الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية .

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