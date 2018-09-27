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اقتصاد

تفاصيل كارت ميزة الحكومي.. شركة بنوك مصر جهة الإصدار واجراءات لجذب عملاء جدد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
محمد يحيى
أصدر البنك المركزي المصري أول بطاقة وطنية وسلمها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الإجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات المنتهي مع انقضاء أغسطس الماضي؛ إذ تسمح البطاقة الجديدة تحت اسم " ميزة" التمتع بخدمات السداد والدفع الالكتروني والحصول علي الرواتب وغيرها والتعامل بحرية داخل مصر.

ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة، فإن البطاقة الوليدة تصدر عن شركة بنوك مصر وهي معتمدة مثل خدمات فيزا وماستر كارد العالميتين؛ والسبب الرئيسي لاصدارها هو التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للجمهور والتحول للنظام اللا نقدي، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز مبادرة الشمول المالي و زيادة التعامل عبر الموبايل و الانترنت البنكي.

وذكر المصادر أن الشركات والأفراد الطبيعيين يمكنهم الحصول على تلك البطاقات والتعاملات المصرفية المتنوعة سواء المشتريات و سداد الاقساط و الحصول علي الرواتب الخاصة بالموظفين، إذ يسعي البنك المركزي لتفعيل العمل بتلك البطاقات خلال شهرين، مع القيام بعدة تطويرات علي الكارت بحيث استخدامه بدون الدخول في ماكينات الصراف الآلي ATM، اعتبارا من يونيو المقبل لضمان سرعة أكبر لكافة العمليات الخاصة بحائزيها كما انها تمتاز بأعلي درجات الأمان و التشفير لمنع اختراقها.

وقال المهندس أيمن اسماعيل، وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات صحفية، إن هناك اجراءات لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجهاز المصرفي بحيث يكون قادرا علي تنويع خدماته المقدمة للجمهور بما يلبي احتياجاته، إذ يقوم البنك المركزي بتطوير قاعدة بيانات الشمول المالي، وحصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدموا الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة لتلك المبادرة.

وذكر أن البنك وضع مستهدفات سنوية للبنوك المرخص لها بخدمات الهاتف المحمول لزيادة حسابات العملاء لديها بما يتناسب مع جميع الفئات المستخدمة لوسائل الدفع الجديدة.

في الوقت نفسه تجري استعدادات داخل الجهاز المصرفي شملت بنك قناة السويس و الاهلي المصري و القاهرة و المصرف المتحد ومصر، لاعادة النظر في الميكنة الالكترونية للخدمات المصرفية وتفعيل خدمات الانترنت البنكي و مستويات الخدمات المقدمة لجذب شرائح جديدة من العملاء ضمن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

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