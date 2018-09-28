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برلمان

برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة للأخصائيين النفسيين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إنها ستتقدم بتعديلات على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأشارت "هجرس"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها ستتقدم أيضا بتعديلات على قانون المرور بشأن التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن الانتظار وتسهيل منحهم رخصة القيادة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ، مؤكدة أن هذه التعديلات من المقرر أن تناقشها لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.

كما كشفت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان عن أنها تعد مشروع قانون لإنشاء نقابة للإخصائيين النفسيين ، تمهيدا لإرساله إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشيرا إلى أن الإخصائيين النفسيين يرفضوا الانضمام إلى نقابة الاجتماعيين، حيث يعتبروا إنهم أكثر تخصصا ومختلفين مع الاجتماعيين فى الفكر والمصالح.

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