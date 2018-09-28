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ثقافة

لقاءات أدبية وندوات وورش فنية بفرع ثقافة الإسكندرية ومواقعه المختلفة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات بفرع ثقافة الإسكندرية والمواقع التابعة له، تنوعت ما بين اللقاءات الأدبية والندوات والورش الفنية، ففي بيت ثقافة 26 يوليو عقد نادي الأدب لقاء بعنوان " الفنون الشعرية السبع " أدارته الشاعرة هدى عبد الغني وتحدثت خلاله الأديبة د. سميرة شرف عن الفنون السبع بالتفصيل وهي الشعر، الموشح، الزجل، الدوبيت، القوما، المواليا والكان كان.

كما عقد نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل لقاء لمناقشة أعمال الشاعر عبد الرحمن عبد المولى، تلاها مناقشة أعمال الأعضاء .

وفي قصر ثقافة الأنفوشي عقد نادي الأدب لقاء لمناقشة "السيرة الذاتية لشاعر العصر العباسي بهاء الدين زهير"، بحضور نخبة من شعراء الثغر، بالإضافة إلى معرض فني بعنوان " بداية " بقاعة ناجي ويعد نتاج الورش الفنية لرواد القصر ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة الخرز تدريب نادية عمار، تضمنت عمل حلى وأكسسوارات.

إلى جانب محاضرة بعنوان " البحث عن هوية.. وتيارات العولمة " ألقاها أدم محمد مدير، تحدث خلالها عن مفهوم العولمة، أهدافها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على المجتمع والعالم ككل وذلك بمكتبة البصرة.

كما عقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " نبذ العنف ضد المرأة " ألقتها أخصائي الطفل بالموقع، ناقشت خلالها تعريف الأمم المتحدة للعنف الممارس ضد المرأة، وأنواع العنف كالضرب والإيذاء البدني والإيذاء المعنوي بالتقليل من شأنها والاستهزاء بقدراتها، واختتمت اللقاء بضرورة توعية الأطفال بحقوق الآخر والبعد عن العنف بشتى صوره سواء ضد الأخت أو الأم أوالأبنة فهن شقائق الرجال، أعقبه ورشة فنية لتصميم مجسم ثنائي الأبعاد لصور الحيوانات بالفوم جليتر، وفى قصر ثقافة الشاطبي أقيمت ورشة تصميم لوحات باستخدام ألوان الزيت.ي

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