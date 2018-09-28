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ثقافة

محاضرات لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة البحيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة البحيرة، حيث أقيمت محاضرة مركزية بعنوان "مرحلة المراهقة عند الفتيات" حاضرتها رانيا نوار، تناولت فيها كيفية التعامل مع الفتيات في هذه المرحلة وكيفية تعامل الآباء والأمهات معهم، وتنمية مهاراتهم، وذلك بمدرسة إسماعيل الحبروك للغات بدمنهور. كما أقام قصر ثقافة كفر الدوار عرض فنى لفرقة كورال كفر الدوار.

وفى قصر ثقافة دمنهور عقدت محاضرة مركزية لذوى الإحتياجات الخاصة بعنوان "أساليب التربية والتعامل مع الطفل المعاق" حاضرها الدكتور حمدى عرقوب. كما أقام بيت ثقافة شبرا مسابقة ثقافية، إلى جانب محاضرة بعنوان "عيد البحيرة القومى" ببيت ثقافة شبراخيت. وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة مناقشة كتاب بعنوان "الإرهاب المتأسلم" تأليف إبراهيم سعد ناقشها مسؤل المكتبة.

وفى مكتبة عمر مكرم الثقافية أقيمت ورشة فنية لعمل لوحات تعبر عن شعار محافظة البحيرة فى عيدها القومى.

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