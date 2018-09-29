البحيرة تستعد لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..مسح طبي شامل لـ 3 ملايين و750 ألف مواطن بالإقليم .. تجهيز 408 وحدات صحية بمشاركة 14 ألف فريق .. والمحافظ : تعد أحد مظاهر الحروب التي تخوضها مصر

محافظ البحيرة:

تضافر الجهود لإنجاح حملة 100 مليون صحة واجب وطني لمكافحة فيروس سي

العمل على فترتين في اليوم

تخصيص 15335 كخط ساخن للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين

مطالبة كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني بحشد وتوعية المواطنين

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن التفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحكيمة، والحرص على إنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي، يظهر مدى حرصه ووعيه، مشيرا الى أن نجاح مبادرة السيد الرئيس تحت شعار "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي واجب وطني، ولا بد من تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنها تعد أحد مظاهر الحروب التي تخوضها مصر لتحقيق إنجازات فى مجال الصحة، والتي أثارت إعجاب العديد من الدول.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب ومسئولي الجهات لبحث الإجراءات والاحتياجات المطلوب اتخاذها، والتنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لبدء الحملة بمحافظة البحيرة، والتى تدخل ضمن محافظات المرحلة الأولى، اعتبارا من 1 أكتوبر 2018، وتستمر على مدار شهرين، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظات الجمهورية، وتقسيمها على 3 مراحل على مدار مدة زمنية 7 أشهر.وقام الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، بتقديم عرض، أوضح خلاله، أن محافظة البحيرة من ضمن محافظات الجمهورية التسع، التي تأتي فى المرحلة الأولى من الحملة فى الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، والتى تستهدف المسح الطبي الشامل لعدد 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة من خلال عدد 408 وحدات صحية و14 ألفا و460 فريقا مشاركا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.وسوف تنطلق فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة، يوم الاثنين، 1 أكتوبر، وتعمل على فترتين من 9 صباحا لـ3 عصرا، ومن 3 عصرا وحتى التاسعة مساءً، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.وأكد محافظ البحيرة، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بحشد المواطنين وتوعيتهم بأهمية ودور الحملة، وقيامهم بتوفير وسائل نقل منتظمة للمواطنين إلى أماكن إجراء المسح ونقل المكتشف إصابتهم إلى أماكن التقييم بصفة دورية وعمل مظلات الحماية من حرارة الشمس والأمطار.كما شدد على ضرورة قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بمخاطبة منظمات المجتمع المدني بنطاق المحافظة بتوفير الدعم من خلال المشاركة ببرامج التوعية وحشد المواطنين وتوفير وسائل نقل منتظمة للمواطنين إلى أماكن إجراء المسح، ونقل المكتشف إصابتهم إلى أماكن التقييم بصفة دورية، وقيام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بعمل فرق من مراكز الشباب، لتنظيم وتيسير عملية المسح والمشاركة فى حشد المواطنين وتوعيتهم والتنسيق مع رؤساء القرى والعمد والمشايخ، بتيسير أى عقبات تواجه الخطة وإنارة الشوارع المحيطة بنطاق الحملة بتأمين المقار وتيسير حركة المرور وتمهيد الطرق ورفع كفاءتها، والتنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الصحية بكل وحدة محلية لعمل خطة لرفع القمامة يوميًا عند نقاط المسح وما حولها.ووجه محافظ البحيرة بالإعلان عن الحملة على المواقع الإلكترونية بالمديريات والمدن ومتابعة فعاليتها لإحداث التواصل مع المواطنين وقيام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بتفعيل دور الرائدات الريفيات بالمدارس، بعمل التوعية بأهمية الحملة وخاصة بالمدارس الثانوى وقيام جامعة دمنهور بعمل فرق من شباب الجامعة وتيسير عملية المسح والمشاركة فى حشد المواطنين وتوعيتهم، وتأكيد دور وسائل الإعلام وتوعية المواطنين من خلال مديرية الأوقاف ودور العبادة والكنائس وقيام الأئمة والخطباء بالتعريف بالحملة بالمساجد والكنائس.كما طالب بتفعيل دور رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية فى إنجاح الحملة ودور مراكز الشباب وقصور الثقافة بمدن ومراكز المحافظة بحشد وتوعية المواطنين.وأكد محافظ البحيرة، على دور الأجهزة الشعبية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لما لهم من صوت مسموع لدى المواطنين وقاعدة شعبية لا بد من تفعيلها فى حشد وتوعية المواطنين بأهمية الحملة.