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ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة أبو رماد ورشة فنية للأطفال، تضمنت رسم حر علي ورق البريستول بأقلام الفلوماستر وألوان الخشب.

أما فى قصر ثقافة رأس غارب عقدت ورشة تنمية مهارات لذوي الاحتياجات الخاصة لأطفال المدرسة الفكرية برأس غارب، شملت ألعاب مثل الحروف البارزة والمجسمات والصلصال.

وفي نفس الإطار نظمت مكتبة الطفل والشباب سفاجا محاضرة بعنوان "تثقيف وتوعية المجتمع بذوى الاحتياجات الخاصة" ألقاها يوسف على محمود معلم بالمدرسة الفكرية بسفاجا، موضحًا عدد من الأمور السلبية التي يقوم بها المجتمع في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يمكن التعامل معهم بصوره صحيحة تمكن من دمجهم في المجتمع.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب القصير ورشة فنون تشكيلية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "الحلي" بالتعاون مع مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالقصير، حيث قام الطلاب بتصميم أشكال مختلفة من الإكسسوار "العقد، الخاتم" بإستخدام الخامات "الغرز، خيط مطاط".

بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب الخالدين بسفاجا ورشة فنية لفن اللوجوهات وقام مدير المكتبة بالتدريب وشرح على كيفية عمل لوجو أو شعار، شارك فيها طالبات من مدرسة سفاجا للصناعات بنات قسم زخرفة، حيث تم عمل أشكال مختلفة لشعارات كل واحدة حسب تخيلها.

كما أقام بيت ثقافة القصير ورشة فنية للرسم على الزجاج، و تم تعليم كيفية الرسم على الزجاج بالمدرسة السمعية باستخدام الزجاج وألوان الجواش، تم رسم أشكال مختلفة على الزجاج لتكون لوحة فنية جميلة من الزجاج وفى النهاية تم عرض نتاج الورشة.

وعلى جانب آخر يواصل قصر ثقافة الشلاتين لليوم الثانى فعاليات ورشة مسرح المشرف سعيد صابر حتى 30 سبتمبر الجارى، وسيتم عرض نتاج الورشة باحتفالات السادس من أكتوبر، وتهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على كيفية كتابة نص مسرحى والتدريب على المسرح وكان هناك تفاعل كبير من جانب المتدربين، إلى جانب استمرار تدريب الشباب على فن الخرز مع المدربة إيمان رمضان، ويهدف التدريب إلى تعلم السيدات والشباب فن الخرز لفتح باب رزق لهم فى تحمل أعباء المعيشة.

وأقام قصر ثقافة سفاجا أمسيه شعرية، شارك فيها الشعراء عيد السويفي، محمد سعد وشاذلي عبدالعزيز.

ومن ناحية أخرى واهتمامًا بالموسيقي وتنمية الذوق الرفيع أقام قصر ثقافة الغردقة التدريبات الأسبوعية للموسيقى العربية.

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