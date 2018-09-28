أنشطة ثقافية وفنية بمواقع مختلفة بفرع الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "السلوك العدواني لدي الطفل وكيفية معالجتة" ألقاتها صابرين حساني، وتحدثت عن مفهوم العدوان وأنواعه وطرق العلاج ودور الأسرة في العلاج، كما أقيم عرض فنى لمسرح العرائس حول السلوك الإيجابي عند الطفل بجمعية معاذ بن جبل بالمنشاة.



كما نظمت مكتبة المدامود الثقافية زيارة إلي معبد المدامود الأثري لأطفال القرية وذلك لحثهم علي معرفتهم بتاريخ هذا المعبد الأثري الكببر والذي يقع شمال محافظة الأقصر في قرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية ويبلغ مساحته 40 فدانًا، ويعد من المعابد الهامة التي كانت مكرسة لعبادة الآله منتو آله الحرب وأنه طيبة القديمة وكان يطلق عليه وادي الموت وفي عصر الدولة الحديثة أثناء حكم الأسرة الثامنة عشر تم به أاضافات وأصبح علي شكله الحالي المكون من صرح وفناء مكشوف وصولًا لقدس الأقداس ويمتاز بأنه معبد مفتوح.



بينما أقام قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية فى الرسم بالصلصال، بالإضافة إلى عرض فيلم كرتون للأطفال بعنوان "تيمون وبومبا"، إلى جانب كورس كمبيوتر للأطفال .



كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "السلوك العدواني لدي الطفل وكيفية معالجتة" ألقاتها صابرين حساني، وتحدثت عن مفهوم العدوان وأنواعه وطرق العلاج ودور الأسرة في العلاج، كما أقيم عرض فنى لمسرح العرائس حول السلوك الإيجابي عند الطفل بجمعية معاذ بن جبل بالمنشاة.



فيما نظمت مكتبة المدامود الثقافية زيارة إلي معبد المدامود الأثري لأطفال القرية وذلك لحثهم علي معرفتهم بتاريخ هذا المعبد الأثري الكببر والذي يقع شمال محافظة الأقصر في قرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية ويبلغ مساحته 40 فدانًا، ويعد من المعابد الهامة التي كانت مكرسة لعبادة الآله منتو آله الحرب وأنه طيبة القديمة وكان يطلق عليه وادي الموت وفي عصر الدولة الحديثة أثناء حكم الأسرة الثامنة عشر تم به اضافات وأصبح علي شكله الحالي المكون من صرح وفناء مكشوف وصولًا لقدس الأقداس ويمتاز بأنه معبد مفتوح.



بينما أقام قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية فى الرسم بالصلصال، بالإضافة إلى عرض فيلم كرتون للأطفال بعنوان "تيمون وبومبا"، إلى جانب كورس كمبيوتر للأطفال .