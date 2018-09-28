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ثقافة

ثقافة المنوفية تناقش صعوبات التعلم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية.

وعقد قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "صعوبات التعلم" ألقاها مصطفي هدهود، وتحدث فيها عن ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعليم الخاصة بهم مثل طريقة برايل وطرق مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام المواهب الخاصة بهم وتكاتف كل أجهزة الدولة لرفع جودة التعليم لديهم والتكتولوجيا الحديثة في تحقيق أعلي استفادة من التعليم ودمجهم في كل أجهزة الدولة وذلك بجمعية رعاية المكفوفين بشبين الكوم.

وفى بيت ثقافه شبرا بخوم أقيمت محاضرة بعنوان "تعليم فتح وغلق الكمبيوتر" ألقاتها مسئولة نادي التكنولوجيا بالموقع، وتحدثت عن وسائل التكنولوجيا الحديثة كالحاسوب أن تطور التفاعل بين الأساتذة والطلاب، مؤدية بدورها غالبًا إلى تطور وتحسن في عملية التعلم.

أما فى بيت ثقافة قويسنا عقدت مناقشة كتاب بعنوان " الزكاة فى الإسلام" وتحدث عن فضل الزكاة فى إسعاد المجتمع الإسلامى من خلال مشروعية الزكاة وأبواب إنفاق الزكاة، كما أوضح المقارنة بين الزكاة والضرائب.

وفى مكتبة الطفل بوسط المدينة وبالتعاون مع جمعيه الشبان المسلمين عقدت محاضرة بعنوان "الأضحيه وترابط المسلمين" ألقاها طاهر صقر، وتحدث عن معنى كلمة الأضحية وبيان الهدف منها وعرض طريقة التقسيم وكيف تكون وذلك بمقر الجمعية.

كما استقبلت مكتبة العامة بشبين الكوم دار الأمل لرعاية المكفوفين، للتعرف علي الخدمات التي تقدمها المكتبة لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك معرفة الكتاب الموجودة لهذه الفئة .

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