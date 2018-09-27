حسين هريدى: يجب تحصين الشعب المصرى من الإخوان

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المعركة التي تدور رحاها الآن فى العالم العربى لن تحسم إلا فى مصر طبقا للتاريخ والاستراتيجية المصرية.



وأضاف هريدي خلال استضافته ببرنامج نظرة المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية الان ليس تجاه المجتمع المدنى فقط وإنما تجاه الأمة العربية، مضيفا أننا نجحنا فى صياغة دولة وطنية قوية خلال القرن الـ 21 سيكون أكبر انتصار ضد الارهاب.



وتابع هريدي أن الإرهاب من الناحية الفكرية لا يستطيع أن يستوطن فى مصر، قائلا: "يجب البناء على هذا المنطلق وتحصين الشعب المصرى من جماعة الإخوان الارهابية".