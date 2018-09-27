ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد الميادين والشوارع في جولة ليلية ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:14 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد الميادين والشوارع في جولة ليلة ..صور
محمد عبد الحليم
تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف في ساعة متأخرة من" مساء اليوم عددا من شوارع وميادين مدينة بني سويف، لمتابعة الحالة العامة للشارع السويفي من حيث مستوى النظافة والإشغالات والحركة المرورية ، وذلك بشوارع سليمان متولي ( كورنيش النيل )، وعبد السلام عارف، وصلاح سالم، ومنطقة حوض الدلالة (بمحيط موقف محي الدين ) ، وبعض الشوارع الفرعية.

وتابع محافظ بني سويف أعمال التطوير الجاري تنفيذها لتشمل التجميل والنظافة والدهانات والإنارة والتشجير بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن الخطة العاجلة ، التي أمر بها المحافظ لإستعادة الشكل الحضاري والجمالى للمحافظة ، وتسهيل الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام.

كما تابع المحافظ العمال والفنيين أثناء عملهم في تركيب كشافات الليد بأعمدة كوبري بني سويف العلوي على النيل، وشجعهم على مواصلة العمل، مطمئنا على سير العمل وتنفيذه بالشكل المطلوب، متفقدا أيضا منطقة كورنيش النيل والتي تمثل متنفسًا لأبناء بني سويف.

وكلف المحافظ اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد بإستمرار الأعمال بنفس الوتيرة وأسرع، لإنجاز المخطط له من أعمال رفع كفاءة وتجميل، وضرورة التواجد بشكل دائم لسرعة تذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال، مطالبا بتقرير ميداني يومي عن موقف التنفيذ.
محافظ بني سويف يتفقد الميادين والشوارع في جولة ليلية ..صور
محافظ بني سويف يتفقد الميادين والشوارع في جولة ليلية ..صور

ترشيحاتنا

إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأول مرة

نتنياهو ينشر صورة رومانسية مع زوجته قبل إلقاء خطاب الأمم المتحدة

الأزهر: بدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم

مشروبات قوية تقضي على مسببات التهابات الحلق

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

ترامب يكشف سر ضحك زعماء العالم من خطابه في الأمم المتحدة

شاب يشعل النار فى جسد حماه بعد طلب زوجته الطلاق بالسويس

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات للقضاء على التهابات المعدة

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

جيسي العاصي: الأعمال الفنية تجعل البلطجي شخصية محبوبة
حسين هريدى: يجب تحصين الشعب المصرى من الإخوان
فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين
دبلوماسي سابق: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة لاقت اهتماما عالميا.. فيديو
وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟