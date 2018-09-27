محافظ بني سويف يتفقد الميادين والشوارع في جولة ليلية ..صور

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف في ساعة متأخرة من" مساء اليوم عددا من شوارع وميادين مدينة بني سويف، لمتابعة الحالة العامة للشارع السويفي من حيث مستوى النظافة والإشغالات والحركة المرورية ، وذلك بشوارع سليمان متولي ( كورنيش النيل )، وعبد السلام عارف، وصلاح سالم، ومنطقة حوض الدلالة (بمحيط موقف محي الدين ) ، وبعض الشوارع الفرعية.



وتابع محافظ بني سويف أعمال التطوير الجاري تنفيذها لتشمل التجميل والنظافة والدهانات والإنارة والتشجير بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن الخطة العاجلة ، التي أمر بها المحافظ لإستعادة الشكل الحضاري والجمالى للمحافظة ، وتسهيل الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام.



كما تابع المحافظ العمال والفنيين أثناء عملهم في تركيب كشافات الليد بأعمدة كوبري بني سويف العلوي على النيل، وشجعهم على مواصلة العمل، مطمئنا على سير العمل وتنفيذه بالشكل المطلوب، متفقدا أيضا منطقة كورنيش النيل والتي تمثل متنفسًا لأبناء بني سويف.



وكلف المحافظ اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد بإستمرار الأعمال بنفس الوتيرة وأسرع، لإنجاز المخطط له من أعمال رفع كفاءة وتجميل، وضرورة التواجد بشكل دائم لسرعة تذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال، مطالبا بتقرير ميداني يومي عن موقف التنفيذ.