خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لـ 207.5 درجة بالمنوفية



وافق اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية علي النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والرياضي علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة من ( 210 ) درجة إلي ( 207.5 ) درجة بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة ، حتي تستوفي كافة المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية .



وقال محافظ المنوفية، أن القرار جاء في ضوء وجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوي وعدم إستكمال الكثافة الطلابية في بعض المدارس الثانوي العام تقرر النزول بمجموع الثانوي العام والرياضي بـ ( 48 ) مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة ، علي أن يراعي كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس في نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي والسماح بفتح الحدود بين الإدارات في المدارس منخفضة الكثافة مع عدم السماح بتحويل الطلاب الحاصلين علي مجموع ( 207.5 ) درجة إلي المدارس مرتفعة الكثافة هذا العام حفاظا علي إستقرار العملية التعليمية .



وأضاف أن هذا القرار جاء إستجابة لأولياء الأمور المتضررين من إرتفاع الحد الأدني للقبول بالثانوي العام والرياضي ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا علي مستقبل أبنائنا الطلاب والإرتقاء بالعملية التعليمية ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها .