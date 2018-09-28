الخطة الأوروبية لتفادي العقوبات الأمريكية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني تشعل الخلافات بين أوروبا وصقور إدارة ترامب .. بومبيو يبدي انزعاجه.. و بولتون: لن نسمح بإضعاف عقوبتنا

الاتحاد الأوروبي يهدف لتجاوز العقوبات المرتقبة على إيران

الآلية تسمح بالتجارة مع إيران عبر اليورو

الخطة تشمل تعاونا مع روسيا والصين



تجددت الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه فيما تمسكت العديد من الدول الأوروبية به، ومن المقرر أن تفرض واشنطن، في نوفمبر المقبل، حزمة من العقوبات على طهران في محاولة للضغط عليها من أجل إبرام اتفاق آخر.



وتعليقا على الخطة التى أعلنها الاتحاد الأوروبي بهدف تجاوز العقوبات المرتقبة على إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "يشعر بالانزعاج وخيبة الأمل لقرار الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية خاصة تسمح بالتجارة مع إيران تتجاوز العقوبات الأمريكية، حيث تعتمد على اليورو ما يجعلها لاتحتاج إلى بنوك تجارية ومركزية تخشى التعامل مع الآلية والتعرض للعقوبات الأمريكية"، وبالإضافة لتصريحات بومبيو، سخر جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، من خطة الاتحاد الأوروبي، وقال: "لن نسمح لأوروبا أو أي شخص آخر بإضعاف عقوباتنا".



وكانت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، كشفت عن الخطة الأوروبية لتسهيل المعاملات المالية مع إيران مما يسمح للشركات الأوروبية بمواصلة تعاملاتها، وأكدت أن الخطة تشمل تعاونا مع روسيا والصين وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.



وشكك خبراء في جدوى تلك الآلية المالية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات علي المشاركين فيها، وأوضح خبير أن واشنطن يمكنها تعديل نطاق عقوباتها واستهداف الألية نفسها، وشكك خبير أخر في إمكانية تفعيل الآلية وقال: إنه في الوقت الحاضر من غير المحتمل أن تعتبر الكيانات الأوروبية أن هذه الآلية توفر أي حماية من العقوبات الأمريكية.



يذكر أن العلاقات الأمريكية الأوروبية شابها العديد من الخلافات بشأن الاتفاق النووي والتعريفات التجارية وكيفية مواجهة تهديدات روسيا و الصين، ولكن أبرزها كان الخلاف حول الاتفاق النووي حيث أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب منه.



وكان الاتفاق قد وقع في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ووقعته الولايات المتحدة وإيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين في عام 2015 وبموجبه رفعت العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، ولكن ترامب وصفه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق" ، حيث أعرب عن أسفه لأنه لم يحاول التحكم في اختبارات الصواريخ البالستية للنظام الإيراني، ومنع طهران من انتهاك حقوق الإنسان والتدخل في الصراعات الإقليمية، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت ملتزمة ببنود الاتفاق.



ويعيش الاقتصاد حالة من التدهور بسبب العقوبات الأمريكية حيث انخفض الريال إلى مستوى قياسي مادفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اتهام إدارة ترامب بالسعي لتغيير النظام، فيما يصر ترامب على خطته تهدف إلى أن يجبر إيران على التفاوض على إبرام اتفاق نووي أفضل يقيد من أنشطتها النووية.