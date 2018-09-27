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فن

جانسو ديري والشين صانغو مرشحتان للتصادم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
أحمد البهى
يواصل صناع مسلسل "التصادم" الذى من المقرر ان يقوم ببطولته لكيفانج تاتلتوغ الشهير بمهند، التحصير للعمل الذى من المقرر البدء فى تصويره بداية العام الجديد.

كما تجرى الشركة المنتجة ترشيح الابطال المشاركين فى العمل، وجاري الاختيار حاليًا بين الممثلتين جانسو ديري والشين صانغو، لتقوم إحداهما بدور البطلة.

يذكر ان الموسم الدرامى التركى الجديد بدأ منذ عدة أيام، بعرض المواسم الجديدة لمسلسلى "الحفرة " و" العروسة الجديدة " .

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