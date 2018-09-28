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تعليم

افتتاح المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب المخ والأعصاب بجامعة المنصورة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
همت الحسينى
افتتحت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب المخ والأعصاب بجامعة المنصورة بفندق موفينبيك بمدينة الإعلاميين بالسادس من اكتوبر بمدينة القاهرة خلال الفترة من 27 - 29سبتمبر 2018 تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضورا الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب و الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الشعراوى كمال موسى مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة وإشراف الدكتور احمد جمال عزب رئيس قسم الامراض العصبية بجامعة المنصورة ورئيس المؤتمر،الدكتور محمد الخطيب سكرتير عام المؤتمر، االدكتور إبراهيم المنشاوي وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للامراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والاعصاب.

يناقش المؤتمر كل ماهو جديد في مجال طب المخ والاعصاب من خلال أربع جلسات لمناقشة الجديد فى علاج مرض الصرع، التصلب المتعدد، السكتة الدماغية، الشلل الرعاش وقد شارك بالحضور نخبة من علماء وأساتذة طب ومخ الأعصاب بكافة الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد جمال عزب بأن هذا المؤتمر الطبي أقيم من أجل المناقشة والاتفاق معا للحصول علي توصيات مفيدة بخصوص المريض والتخصص معا والارتقاء بالخدمة الطبية و التعرف علي أحدث الطرق في التشخيص والعلاج وماهو الجديد في رسم المخ وكيف ومتي يمكن البدء في علاج الصرع، وما يترتب علي اهل المريض من أفعال لاسعاف الحالة مبكرا.

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