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أخبار العالم

الأمن السعودي يعلن مقتل ثلاثة مطلوبين في القطيف شرق المملكة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:30 م
الأمن السعودي
الأمن السعودي
أ ش أ
أعلنت سلطات الأمن السعودية مساء اليوم الخميس مقتل ثلاثة مطلوبين في محافظة القطيف شرق المملكة.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة بالسعودية ـ وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنيا المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة من رصد تواجد ثلاثة من المطلوبين أمنيا بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر".

وتابعت الرئاسة "كما نجم عن ذلك تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى".

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