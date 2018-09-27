نبيل بدر: مصر تتغير للأفضل كل عام.. فيديو

قال السفير نبيل بدر الرئيس السابق للجمعية المصرية للأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر فى العام الماضى تغيرت تماماٌ عن العام الحالى، موضحا أن كل عام يمر على مصر تتحسن للافضل مؤكدًا أن التغيرات التى حدثت فى مصر من عام 2014 إلى 2018 يعلمها العالم و يراقبها .



وأضاف بدر خلال لقائه عبر فضائية " TEN" اليوم الخميس، أن قضية الدولة الوطنية لا تتعارض مع أى أبعاد يمكن أن تشكل فى مجملها شخصية معينة .



وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خاطبت الأبعاد كلها .





