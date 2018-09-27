ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات للقضاء على التهابات المعدة

هل تسعي إلى التخلص من مشكلة آلام المعدة، ولا تعلمى ما يجب الامتناع عنه للقضاء على تلك الأزمة، ومللت من إتباع الطرق التقليدية التي لا تجلب نتيجة مرضية في كثير من الأحيان، يقدم لكي موقع "بولد سكاى" الهندى، مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها، للقضاء على مشكلة آلام المعدة.



وتتمثل أهم تلك النصائح فى الامتناع عن تناول الملح بكميات كبيرة لأنه يعرضك للإصابة بالتهابات المعدة التي ينتج عنها مزيد من الآلام.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول المشروبات الغازية تسبب مزيد من الآلام فى المعدة، فضلا عن ذلك يتسبب التعرض المستمر للوجبات السريعة فى الإصابة بالتهابات المعدة، بالإضافة إلى ذلك الامتناع عن تناول الكافيين بكميات كبيرة.