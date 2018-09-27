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عضو مجلس الطاقة العالمي: السيسي يقود جهود نقل التكنولوجيا لأفريقيا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:13 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
حمزة شعيب
أكد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرتين في غاية الأهمية في مؤتمر الطاقة بباريس عام 2015، وهما التكيف مع آثار تغير المناخ، والقارة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وهما مبادرتان متكاملتان، لان إحدي وسائل مكافحة التغيرات المناهية الاهتمام بتنمية ونشر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع "عزيز"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للمرة الثانية على حاجة مصر والدول الإفريقية لدعم وتعزيز جهود التكيف في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم وتعزيز جهود الدول في تخفيف من انبعاث غازات الإنبعاث الحراري.

وأشار إلى أن مصر تدعم قدرات الدول الإفريقية حيال التغيرات المناخية، والرئيس السيسى يقود جهود نقل التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية.

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