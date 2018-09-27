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أخبار العالم

البنتاجون: القوات الأمريكية باقية في سوريا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:28 م
البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة دانا وايت إن قوات التحالف قلصت وجود تنظيم داعش في سوريا والعراق إلى ما نسبته 2%، مؤكدة أن القوات الأمريكية باقية في سوريا لإنهاء الكثير من العمل مع شركاء الولايات المتحدة.

وأضافت وايت - في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن القوات الأمريكية متواجدة في سوريا لهزيمة داعش وضمان عدم عودته مجددا، ولتدريب القوات المحلية.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في المنطقة لفضح "أنشطة إيران الخبيثة"، واصفة إيران بأنها "العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

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