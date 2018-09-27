المفوضية الأوروبية تخفض مساعدة مالية ضخمة لتركيا

خفضت المفوضية الأوروبية، مساعدة مالية ضخمة لأنقرة بسبب عدم إحراز تقدم للوفاء بالمعايير المطلوبة.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - إنه جرى تخفيض المساعدة المالية لتركيا بنسبة تناهز 40 بالمائة بين عامي 2018 و2020، ما يعني أن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون أقل بـ759 مليون يورو من المبلغ المقرر.



وبعد الخفض، ستحصل تركيا خلال الأعوام الثلاثة المذكورة من الاتحاد الأوروبي على 1.18 مليار يورو لمساعدتها في التكيف مع المقاييس الأوروبية.



وإضافة إلى عدم تحقيق تقدم كاف لتلبية المعايير المطلوبة، عزت المفوضية أيضا تقليص المساعدة إلى العدد المحدود من المشاريع التي أطلقتها أنقرة ويرغب الاتحاد الأوروبي في الاستثمار فيها، مثل تلك الهادفة إلى تعزيز دولة القانون والديمقراطية.



يأتي الخفض الأوروبي في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة المحلية وفقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، لتضرب معظم القطاعات الرئيسية في البلاد.