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أخبار العالم

بوينج تفوز بعقد تصنيع طائرة التدريب الجديدة لسلاح الجو الأمريكي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إنه وقع الاختيار على شركة بوينج لتصنيع طائرة التدريب الجديدة لسلاح الجو الأمريكي في عقد تصل قيمته إلى 9.2 مليار دولار.

وتحالفت بوينج مع ساب السويدية في المنافسة على تطوير طائرة جديدة، لتتغلب على لوكهيد مارتن وليوناردو.

ويخطط سلاح الجو الأمريكي لشراء 351 من الطائرات التي من المنتظر أن يبدأ تسليمها في 2022 على أن يصل البرنامج إلى التشغيل الكامل في 2034.

وامتنعت متحدثة باسم سلاح الجو عن التعقيب.

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