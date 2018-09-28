اليوم..عمومية غير عادية في الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي

تُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي،التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.



ويبدأ التصويت على اللائحة في التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً، ثم تبدأ بعدها عملية الفرز، وأنهى مجلس الإدارة بالترتيب مع الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي جميع التجهيزات والترتيبات لاستقبال هذا الحدث التاريخي الذي يتطلع المجلس إلى خروجه بصورة حضارية تُعبر عن مدى رُقي ووعي الجمعية العمومية، حيث يحتاج الأهلي حضور12500 عضو من أجل اكتمال النصاب القانوني للجمعية غير العادية.