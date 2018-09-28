ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم..عمومية غير عادية في الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
تُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي،التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

ويبدأ التصويت على اللائحة في التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً، ثم تبدأ بعدها عملية الفرز، وأنهى مجلس الإدارة بالترتيب مع الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي جميع التجهيزات والترتيبات لاستقبال هذا الحدث التاريخي الذي يتطلع المجلس إلى خروجه بصورة حضارية تُعبر عن مدى رُقي ووعي الجمعية العمومية، حيث يحتاج الأهلي حضور12500 عضو من أجل اكتمال النصاب القانوني للجمعية غير العادية.

ترشيحاتنا

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

3 طرق طبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار البشرة

إغلاق جزئى لمحور صلاح سالم لاستكمال مشروع خط مياه.. و تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتركيب كمرات خرسانية

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وسقوط أمطار على عدة مناطق

استشاري جراحات: مرضى السمنة مهددون بالموت بالسرطان لهذا السبب

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يخدم المواطنين بتمويل مباشر وغير مباشر

محيي الدين: لابد من وضع خطط اقتصادية لكل محافظة في مصر

الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الأحد المقبل.. فيديو

الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو
مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو
زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو
زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو
زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟