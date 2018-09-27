دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يكن من أولويات إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب.



وأضاف هريدي خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن ترامب متأثرا كثيرا بالفكر الصهيوني، مشيرا إلى أن الكونجرس الامريكى أصدر قرارا منذ عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.



وتابع: "الكونجرس الامريكى منح الرؤساء الامريكان الحق فى تأجيل عن تنفيذ ذلك القرار إذا رأى أى رئيس منهم أن التراجع عن القرار يخدم صالح الأمن القومى والمصالح القومية لأمريكا.