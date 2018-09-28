تعرف على خطة إدارة الأهلي لعمومية اللائحة اليوم

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه حرصًا من مجلس الإدارة على توفير أعلى درجات الشفافية والمصداقية، إضافة إلى التنظيم الدقيق، وتيسير وسائل إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي للنادي اليوم، فقد تلقى النادي خطابًا من اللجنة الأولمبية المصرية، يفيد بموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النادي بتوفير الإشراف القضائي الكامل لعملية التصويت والفرز، وإعلان نتيجة التصويت على اللائحة اليوم.



وشكّلت الإدارة التنفيذية للنادي غرفة عمليات مركزية في مقر النادي بالجزيرة، بدأت عملها خلال الساعات الماضية لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية، وحل أية مشاكل قد تواجه الأعضاء أثناء الإدلاء بأصواتهم بخلاف غرفة عمليات في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد؛ للإشراف على عملية انتقال الأعضاء، وتوفير حافلات مُكيّفة؛ لمساعدتهم في القيام بدورهم على النحو الأكمل، وتمت مراجعة الأدوار المكلفة بها الإدارات المعنية بالنادي، في محاولة جادة لتلافي الأخطاء التي وقعت في السابق.



كما أعدت إدارة النادي كل سبل الراحة للأعضاء من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات في جراجات الأوبرا والتحرير والمعلمين، بالإضافة إلى توفير مبردات مياه وأجهزة تكييف ونقاط استعلام ومتطوعين من الشباب؛ لتوجيه أعضاء الجمعية العمومية إلى أماكن اللجان وفقا لأرقامهم، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ من أجل تنظيم المرور في المنطقة المحيطة بالنادي، وكذلك الأمر بالنسبة للحماية المدينة، وتم توفير أكثر من سيارة إسعاف؛ من أجل مواجهه أية حالات طارئة وهناك سيارات تحمل شعار لائحة النظام الأساسي، تعمل على مدار 24 ساعة، من التاسعة صباحًا، لنقل الأعضاء من الجراجات إلى مقر النادي، وهناك 40 حافلة لنقل الأعضاء من مدينة نصر، داخل كلٍ منها مرافق بجانب مجموعة «أتوبيسات» أخرى لنقل الأعضاء من مقر الشيخ زايد"



وهناك أيضًا غرفة عمليات لتذليل أي عقبات، وتم تخصيص أماكن محددة في مقدمة الأتوبيسات للرواد بجانب وجود سيارات «الجولف كار»؛ لتنقلهم داخل النادي، وتم تزويد الخيمة بالتكييفات اللازمة، ووجود 4 بوابات داخل الخيمة، منها بوابتان للخروج، ومخرج طوارئ، إلى جانب وجود الأمن الصناعي ، بحيث لا يوجد تعارض بين الدخول والخروج في الـ136 لجنة المتواجدة للتيسير على الأعضاء.



